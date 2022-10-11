أول رد من أصالة على سبب تغيير ملامحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت المطربة السورية أصالة نصري على سؤال أحد متابعيها المتكرر بشأن تغيير ملامحها في الفترة الأخيرة.

وكتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،:" سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنني ألا وهو ( دخيلك شو عامله؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول فا بتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن ( دخيلكم ماتسألوني) ؟ شو ماكنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها ؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر".

ومن ناحية أخرى أحيت المطربة السورية أصالة نصري حفلا غنائيًا، سبتمبر الماضي، في دبي بدولة الإمارات، وظهرت في الحفل "حافية القدمين".

وطرحت الفنانة السورية أصالة نصري فيديو كليب أحدث أغانيها "الرحلة"، وذلك عبر جميع منصات الموسيقى.

‎أغنية "الرحلة"، كلمات منة عدلي القيعي،‎ لحن إيهاب عبدالواحد، ‎توزيع، أحمد طارق يحيى، ‎أكورديون وائل النجار، ‎كيبورد أسامة الصغير، ‎مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع روتانا.