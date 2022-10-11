عضو مجلس الموسيقيين يعلن دعم مصطفى كامل لمنصب النقيب‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يشهد النادي النهري في نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، عقد الانتخابات على منصب "نقيب المهن الموسيقية"، وسط منافسة ساخنة بين 4 مرشحين، في مقدمتهم الفنان مصطفى كامل النقيب السابق، والمايسترو مصطفى حلمي.

ويتنافس على منصب "النقيب، د.علاء سلامة "وكيل مجلس النقابة"، ود. شريف حمدي "أستاذ بكلية التربية الموسيقية"، إلى جانب النقيب السابق الفنان مصطفى كامل، والمايسترو مصطفى حلمى أمين .

الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين وعميد معهد الموسيقى السابق، حرص فور دخوله مقر الانتخابات على إعلان دعمه للفنان مصطفى كامل، و وقف رافعا علامة النصر .

ومن جانبه، حرص الفنان مصطفى كامل، على تبادل العناق والتحية، مع منافسه المايسترو مصطفى حلمي، مؤكدا دعمه للفائز بمنصب النقيب في كل الحالات.

سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ"الخليج 365"، أكد ان التصويت في الإنتخابات إليكترونيا، موضحا أن هناك كشفا بأسماء المرشحين بالترتيب الأبجدي طبقا للمتعارف عليه، الاسم واسم الشهرة وصورة المرشح، الشاشة التي يتم التصويت من خلالها تكون مغلقة، ومستشار اللجنة هو الوحيد الذي يملك الباسورد.

وأضاف: " يظهر للمنتخب كشف بالمرشح الذي اختاره، يضعه في الصندوق، والفكرة بدعم من وزارة الاتصالات والدولة، وكل اللجان على مستوى الجمهورية مربوطة، وعقب نهاية التصويت، بربع ساعة تظهر النتيجة الإجمالية النهائية".

واستكمل: " 4500 عضو يحق لهم التصويت، وستعلن النتيجة بعد انتهاء التصويت بربع ساعة، وفي حال عدم حصول مرشح على نسبة الخمسين زائد واحد، تتم الإعادة بين المرشحين الأعلى حصدًا للأصوات في الأسبوع التالي".