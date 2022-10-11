كندة علوش تحتفل بـ اليوم العالمي للصحة النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة كندة علوش باليوم العالمي للصحة النفسية.

وكتبت كندة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" إدراكنا لأهمية الصحة النفسية بيبدأ من تعاملنا مع أطفالنا ووعينا إن كل سلوك بنمارسه معن مسؤولية لأنه حيترك أثر لعشرات السنين".

وأضافت :"ولادنا بحاجة حب واحتواء واستيعاب مهما كنا تعبانين أو ظروفنا صعبة مش ذنب الأطفال ما لازم نطلع عقدنا فيهن ولانحملن هموم فوق طاقتن".

عُرض لكندة علوش مؤخرًا فيلمها الجديد "نزوح" في مهرجان فينيسيا الدولي.

وتدور أحداث فيلم "نزوح" في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج زجل للإنتاج (سؤدد كعدان)، وبيركلي ميديا جروب (يو فاي سوين) و يشارك في الإنتاج أكس نيلو (مارك بوردور)، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولي شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.