فيديو| وفاء عامر :"غادة عبد الرازق مش صاحبتي ومش عايزة أرد على حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة وفاء عامر عن علاقتها بالفنانة غادة عبد الرازق والفنانة سمية الخشاب.

وقالت وفاء خلال لقائها في برنامج "البخت"، الذي يٌعرض على قناة "الشمس"، :"غادة مش صاحبتي، وأنا سبق وقولت دا في المركز الكاثوليكي".

وأضافت :"الصداقة دي معناها كبير أوي، ولما أقول أنتي صاحبتي يعني لازم نكون بناكل ونشرب و اسرارنا مع بعض".

وعن رسالة الفنانة غادة عبد الرازق لوفاء عامر:"انتي مش صاحبتي"، ردت وفاء، :"يعني أنا اللي روحت نمت مثلا تحت العمارة وقولتلها والنبي الله يخليكي صاحبيني".

وعن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب قالت، :"سمية مش صاحبتي، وأنا عزراها، وسمية اشتغلت في رواية أنا كنت فيها بطلة، وكنا بنتقابل".

وتابعت :"أنا مش فاضية وأنا بشتغل وبعمل أدوار حلوة بس".

وعن صديقتها المقربة في الوسط الفني قالت :"أيتن عامر، وريم البارودي".

واختتمت حديثها، :"أنا بقولهم حبوا شغلكوا أوي وسيبوا وفاء عامر في حالها الله يخليكوا، لأني مش عايزة ارد على حد".

يذكر أن، وفاء عامر شاركت في دراما رمضان 2022 بـ 3 مسلسلات هي "راجعين يا هوى" و"جزيرة غمام" و "بيت الشدة".