فارق العمر بين النجوم وأشقائهم سيصدمك… إيناس مكي تكبر أحمد بـ 12 عام

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - في الوقت الذي يرى فيه البعض أن الأبناء يجب أن يكونوا متقاربين في السن حتى يشبوا في حالة من التفاهم والإدراك المتساوي، لكن آخرين يرون ضرورة أن يكون الطفل الأول مشبع عاطفيًا قبل مشاركته الآخرين في ذلك الحب.

ويبدو أن بعض العائلات الفنية الكبيرة، تميل للرأي الثاني، لأسباب منها انشغال الأم بالتمثيل والشهرة، يجعل خيار إنجاب الطفل الثاني مؤجلاً لسنوات طويلة، وهو ما أنعكس علي الكثير من الاشقاء، الأمر الذي جعل فارق العمر بينهم يثير فضول عدد كبير من جمهورهم ومحبيهم.

أحمد مكي وإيناس مكي

ومن المفاجأت التي صدمت الجمهور هو فارق العمر بين إيناس مكي وشقيقها أحمد مكي، حيث اتضح أن فارق العمر بينهما 12 عامًا.

حلا وهنا شيحة

تبلغ حلا شيحة من العمر 43 عام، واتضح أن تكبر شقيقتها هنا شيحة بعدة سنوات، حيث يبلغ عمرها 36 عام فقط أي أن فارق العمر بينهما 7 سنوات.

دنيا و إيمي سمير غانم

دنيا وإيمي سمير غانم من أشهر نجمات الوسط الفني اللاتي حققن شهرة كبيرة خلال وقت قصير، ولأن أعمارهما متقاربة كان يظن البعض أن الفارق بينهما عام واحد فقط، لكن الحقيقة أن فارق العمر بينهما عامين وتبلغ دنيا 37 عام، بينما شقيقتها وصل عمر ل 35 عام.

أبناء محمود عبد العزيز

أبناء الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز حققوا شهرة كبيرة بعملهم في الوسط الفني، وعلى الرغم من أن محمد محمود عبد العزيز يبدو عليه أن عمره كبير، لكنه في الحقيقة يكبر شقيقه كريم ب 3 سنوات فقط.

نادين وجورج الراسي

وكشفت نادين الراسي في تصريحاتها عن علاقتها بشقيقها الراحل جورج الراسي عقب وفاته مباشرة في ذلك الحادث المروع:” شغلة واحدة حرقت لي قلبي أخي جورج بشمه برقبته من هو وصغير .. أنا وهو الفرق بيننا بالعمر 9 شهور ..كنت بلعب معاه ونحنا صغار”، وأشارت نادين الراسي إلى طفولتهما القاسية أثناء حديثها عنه.

هنا الزاهد وشقيقتها فرح

هنا الزاهد وشقيقتها فرح الزاهد خطفا الأنظار في العديد من المرات التي ظهرا فيها، وكان دائما واضح أنهما من نفس العمر تقريبًا، وتأكد من الجمهور من ذلك بعدما اتضح أن الفارق بينهما عامين فقط، حيث أن هنا هي الأخت الكبرى.

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