شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تتحدث عن عمتها نجمة الأبعينيات أمينة شريف.. اعرف تاريخها الفنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة يسرا، تريند جوجل بسبب الحديث عن عمتها الفنانة الراحلة أمينة شريف، ، والتي شاركت في عدد من الأفلام خلال فترة الأربعينيات واشتهرت بالأعمال المسرحية في فرقة يوسف وهبي ثم انطلقت إلى السينما وابتعدت عن العمل الفني في أواخر الخمسينيات.

وبالبحث عن صله القرابة بينهما، تحدث النجمة يسرا في فيديو عام 2017 مع الإعلامية إيمان الحصرى في برنامج مساء dmc، عن عمتها الفنانة أمينة شريف، وأنا والدها كان يعرضها لدخولها الفن وكانت تستغرب من رد فعله لان شقيقته وهى عمتها في مجال الفن.

ولدت أمينة شريف في 26 يوليو 1912 بدأت مشوارها الفني في عام 1942، في فيلم على مسرح الحياة، مع الفنان حسين رياض، والفنانة روحية خالد والفنان أنور وجدي.

وفي نفس العام شاركت في فيلم آخر بعنوان أحب الغلط والذي قامت ببطولته الفنانة تحية كاريوكا والفنان فؤاد شفيق وفي عام 1943 شاركت في بطولة فيلم حب من السماء وفيلم طاقية الإخفاء مع بشارة واكيم، ومحمد الكحلاوي، وفردوس محمد، أما آخر أعمالها فكان في عام 1960 وهو فيلم عمالقة البحار ورحلت في 13 سبتمبر 1981