شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تغني وترقص على أغنية "قمرين" لـ عمرو دياب وتوجه رسالة له .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة لبلبة عن المطربين المفضلين وهم العندليب عبد الحليم حافظ ومحمد منير وهاني شاكر ومدحت صالح وعمرو دياب وغيرهم الكثير لكنها كشفت عن الأغنية التي تحب ان تغنيها، فاختارت "قمرين" للهضبة وقالت عنه : بحبك جدا والناس بتحبك وانت دائما في صعود.

وكشفت النجمة لبلبة قائلة: عندما سمعت أغنية "قمرين" أحببتها، وعمرو دياب لا تستطيع أن تخطئ في صوته فهو مغني مميز وله طعم مختلف وتعرفه بمجرد سماع صوته وله بصمة في الغناء المصري .

يذكر أن الفنان عمرو دياب بزغت موهبته في ثمانينيات القرن الماضي، وفي التسعينيات جلس على عرش الفن ملكا متوجا محاطا بالشهرة والنجومية التي تجاوزت المحلية إلى العالمية، رفع عشاقه في جميع أنحاء العالم شعار "بس إنت تغني وإحنا معاك" وذلك على مدار 38 عامًا في عالم الفن، ليحتفل اليوم الهضبة بعيد ميلاده الـ61.

الهضبة كما يناديه جمهوره تاريخ طويل من النجاحات، ولد عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب 11 أكتوبر 1961، وكان أول ظهور له فى 23 يوليو 1967 فى الإذاعة المحلية لمدينة بورسعيد. التحق بالمعهد العالى للموسيقى فى 1982 لكنه انقطع عن الدراسة فى السنة الثالثة.

وغنى عمرو دياب أول مرة عام في الإذاعة المصرية حيث غنى النشيد الوطني (بلادي بلادي) وأهداه محافظ بورسعيد قيثاره لجمال صوته، وفي عام 1982 انتقل عمرو دياب الى القاهرة والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وسجل في 1983 أول أغنية وهي "الزمان" وأول ألبوم "ياطريق" اكتشفه الموسيقار هانى شنودة وأطلق ألبومه الثاني عام 1985، وتخرج من المعهد ووسجل ألبوم "هلا هلا" في 1986.

وبعد ذلك ألبوم "خالصين" صدر في 1987 تلاه ألبوم "ميال" في 1988 كما كان له أول ظهور سينمائي مع إلهام شاهين، ويوسف شعبان في فيلم "السجينتين"، وفي 1989 طرح ألبوم "شوقنا" الذي لاقى شعبية واسعة وكان فيه بداية تعاونه مع الفنان حميد الشاعري في التوزيع الموسيقي.

في 1991 أصدر ألبوم حبيبي وفي 1992 أصدر ألبوم "أيامنا"، الذي وزعه حميد الشاعري، وقد احتوى الألبوم على أغنيته الشهيرة الماضي، وفي نفس العام قام بأداء فيلم "آيس كريم في جليم" الذي قام ببطولته إلى جانب سيمون وقد أصدر ألبوماً يتضمن أغاني الفيلم في نفس العام.

تزوج شيرين رضا عام 1989 وأعلنا انفصالهما فى 1992 ولديهما ابنة تدعى نورثم تزوج زينة عاشور وأنجب منها عبد الله وكنزى وجنا شارك فى بطولة 4 أفلام وكان أولها فيلم السجينتان عام 1989 والعفاريت وآيس كريم فى جليم، وضحك ولعب وجد وحب.