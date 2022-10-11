شكرا لقرائتكم خبر عن سومة تصافح مصطفى كامل منافس زوجها فى انتخابات الموسيقيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة سومة على الحضور مبكرا إلى مقر انتخابات نقابة الموسيقيين التى تعقد صباح اليوم الثلاثاء، لدعم زوجها المرشح على منصب نقيب المهن الموسيقية، كما التقطت المطربة صورا مع مصطفى كامل منافس زوجها على المنصب نفسه.

ووصل النجم مصطفى كامل والملحن مصطفى حلمى إلى نادى نقابة الممثلين فى وقت مبكر من صباح اليوم للمشاركة فى انتخابات نقابة الموسيقيين، حيث يتنافس الثنائى على مقعد النقيب، وحضر كامل برفقة عدد كبير من مؤيديه، كما وصلت أيضا المطربة سومة لمساندة زوجها مصطفى حلمى.

عن خوض زوجها الانتخابات قالت المطربة سومة في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": طبعا لا بد أن أدعمه ليس لأنه زوجى لكنه إنسان مخلص مجتهد ومهما أقول فيه لن اعطية حقه رغم ان شهادتى فيه مجروحة لكن هو قد المسئولية وربنا يكرمه ويكتب له الخير.

وتشتد المعركة على مقعد نقيب المهن الموسيقية بعد استقالة الفنان هانى شاكر بعد أزمة حسن شاكوش وعازفى الإيقاع، حيث أصبح رسميا المتنافسون 4 أعضاء فقط بعد غلق التنازلات والطعون فى المواعيد المحددة لها، هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

يذكر أن المايسترو مصطفى حلمى قال بعد أن تقدم بأوراقه للترشح على مقعد نقيب الموسيقيين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يسعى جاهدًا على تنفيذ عدد من القرارات في برنامجه الانتخابي منها زيادة معاشات النقابة كل سنة شهور، والعمل على إنشاء مقر للنقابة ومستشفي خاصة ونادي تابع للنقابة.



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