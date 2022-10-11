شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تحتفل بيوم الصحة النفسية: ولادنا بحاجة لحب واحتواء واستيعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة كندة علوش، أن إدراك أهمية الصحية النفسية، يبدأ في التعامل مع الأطفال، مشيرة إلى أن الطفال يحتاجون لحب واحتواء واستيعاب، وقالت عبر تويتر، "إدراكنا لأهمية الصحة النفسية بيبدأ من تعاملنا مع أطفالنا ووعينا أن كل سلوك بنمارسه يعنى مسئولية لأنه حيترك أثر لعشرات السنين".

وتابعت، "ولادنا بحاجة حب واحتواء واستيعاب مهما كنا تعبانين أو ظروفنا صعبة مش ذنب الأطفال مالازم نطلع عقدنا فيهن ولانحملن هموم فوق طاقتن".



كندة علوش

ومن جهتها احتفلت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، الموافق 10 أكتوبر باليوم العالمى للصحة النفسية، مؤكدة أنه في حين أن الوباء قد أثر، ولا يزال، على صحتنا العقلية، فإن القدرة على إعادة الاتصال من خلال اليوم العالمي للصحة العقلية 2022 ستوفر لنا فرصة لإعادة إشعال جهودنا لحماية وتحسين الصحة العقلية.

وقالت المنظمة في بيان جديد لها، لقد تم تحدي العديد من جوانب الصحة النفسية، وقبل تفشي الوباء في عام 2019 ، كان هناك ما يقدر بواحد من كل 8 أشخاص على مستوى العالم مصابًا باضطراب عقلي، في الوقت نفسه، لا تزال الخدمات والمهارات والتمويل المتاح للصحة النفسية في حالة نقص، وهي أقل بكثير مما هو مطلوب، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأضافت المنظمة، تسببت جائحة كورونا في أزمة عالمية للصحة العقلية، مما أدى إلى حدوث ضغوط قصيرة وطويلة الأجل وتقويض الصحة العقلية للملايين، تشير التقديرات إلى أن ارتفاع حالات القلق والاكتئاب على حد سواء بأكثر من 25%، خلال العام الأول للوباء، في الوقت نفسه، تعطلت خدمات الصحة العقلية بشدة واتسعت فجوة علاج حالات الصحة العقلية.