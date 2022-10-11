شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يحتضن مصطفى حلمى منافسه فى انتخابات نقابة الموسيقيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان مصطفى كامل على احتضان منافسه مصطفى حلمى والترحيب به خلال الانتخابات التى تجرى حاليا فى مقر نادى نقابة المهن التمثيلية، فى لفتة طيبة تعكس مدى الاحترام المتبادل بين المتنافسين، حيث قال كامل: "أنا بحب مصطفى فى الانتخابات أو بعيداً عن الانتخابات، وفوزه أو فوز أى حد النهاردة هو فوزنا كلنا".

وتشتد المعركة على مقعد نقيب المهن الموسيقية بعد استقالة الفنان هانى شاكر بعد أزمة شاكوش وعازفى الإيقاع، حيث أصبح رسميا المتنافسون 4 أعضاء فقط بعد غلق التنازلات والطعون فى المواعيد المحددة لها، هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

ولكن على أرض الواقع المعركة الحقيقة تنحصر المنافسة القوية مابين المايسترو مصطفى حلمى أمين والشاعر والمطرب مصطفى كامل حيث يعتمد الأول على تاريخ والدة حلمى أمين الذى قاد النقابة لعدة دورات استطاع فيها تحقيق العديد من الإنجازات بالإضافة الى أعتمادة على تلامذته من خريجى أكاديمية الفنون.

بالإضافة إلى عازفى الأوبرا الذى ينتمى اليها منذ سنوات طويلة ومن ضمن أسلحته التي يعتمد عليها بقوة مساندة بعض أعضاء المجلس الحالي له مثل خالد بيومى نقيب الموسيقين بمحافظة الشرقية وأمين صندوق النقابة الحالي وكذلك مساندة أحمد رمضان سكرتير النقابة له بقوة.

أما مصطفى كامل فهو يعتمد على مساندة أصدقائه في الوسط الموسيقى له والذى تربطه لهم علاقة صداقة وعمل طويلة مثل الموسيقار حلمى بكر والفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة النقابة الحالى بالإضافة أنه يعتمد كليًا على دعم المطربين الشعبين له مثل عبد الباسط حمودة وسمسم شهاب وغيرهم.