شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل ومصطفى حلمى يصلان مقر انتخابات الموسيقيين بنادى الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، منذ قليل، النجم مصطفى كامل والملحن مصطفى حلمى إلى نادى نقابة الممثلين للمشاركة فى انتخابات نقابة الموسيقيين، حيث يتنافس الثنائى على مقعد النقيب، وحضر كامل برفقة عدد كبير من مؤيديهما، كما وصلت أيضا المطربة سوما لمساندة زوجها مصطفى حلمى.

وتشتد المعركة على مقعد نقيب المهن الموسيقية بعد استقالة الفنان هانى شاكر بعد أزمة شاكوش وعازفى الإيقاع، حيث أصبح رسميا المتنافسون 4 أعضاء فقط بعد غلق التنازلات والطعون فى المواعيد المحددة لها، هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

لكن على أرض الواقع المعركة الحقيقة تنحصر المنافسة القوية بين المايسترو مصطفى حلمى أمين والشاعر والمطرب مصطفى كامل، حيث يعتمد الأول على تاريخ والدة حلمى أمين الذى قاد النقابة لعدة دورات استطاع فيها تحقيق العديد من الإنجازات بالإضافة إلى أعتمادة على تلامذته من خريجى أكاديمية الفنون بالإضافة إلى عازفى الأوبرا الذى ينتمى اليها منذ سنوات طويلة ومن ضمن أسلحته التي يعتمد عليها بقوة مساندة بعض أعضاء المجلس الحالي له مثل خالد بيومى نقيب الموسيقين بمحافظة الشرقية وأمين صندوق النقابة الحالي وكذلك مساندة أحمد رمضان سكرتير النقابة له بقوة.

أما مصطفى كامل فهو يعتمد على مساندة أصدقائه في الوسط الموسيقى له والذى تربطه لهم علاقة صداقة وعمل طويلة مثل الموسيقار حلمى بكر والفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة النقابة الحالى بالإضافة أنه يعتمد كليًا على دعم المطربين الشعبين له مثل عبد الباسط حمودة وسمسم شهاب وغيرهم.