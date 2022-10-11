شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليمان يجسد دور إستيفان روستى فى مسلسل "الضاحك الباكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد سليمان في بطولة مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يتم تصويره حاليًا في ديكورات مدينة الإنتاج الإعلامى، ويجسد سليمان شخصية الفنان الراحل إستيفان روستى حسبما كشف لـ"الخليج 365"، مضيفًا: "أشعر بالفخر بالعمل مع المخرج الكبير محمد فاضل الذى كل لحظة وكل دقيقة اتعلم منه كأنى طالب في السنة الأولى بأكاديمية الفنون، كما أستمتع أيضًا بالعمل مع عمرو عبد الجليل، وأعتبر العمل نقطة فارقة في حياتى الفنية".





مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

"الضاحك الباكى" يرصد توثيق لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

وقال المخرج محمد فاضل، إن "الضاحك الباكي" كتبه الاعلامي محمد الغيطي منذ أكثر من 10 سنوات، والعمل لا يقدم سيرة ذاتية لنجيب الريحاني، لكنه يقدم سيرة ذاتية للمجتمع المصري من خلال قصة حياة الفنان الكبير بداية من عام 1900 وحتى 1949.

وأضاف فاضل، خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC: "المسلسل له أهداف أخرى عن تقديم سيرة ذاتية تقليدية، ولكنه قدم معاناه الريحاني فيما وصل له، مع وصف شكل المسرح في مصر، وكان موجود في مصر أحداث سياسية مهمة جدا أهمها التغيير من خديوي لسلطان لملك".

واستطرد: "خلال فترة نجيب الريحاني مر في مصر الحرب العالمية الأولى وثورة 1919 وعملت تحول كبير جدا في مصر، ثم الحرب العالمية الثانية، وده كان ليه تأثير مباشر على الفن، والكاتب تطرق إلى العلاقة ما بين الفن والمراحل دي، وأزاي قدر الفن والفنان المصري يكون له دور في الحياة السياسية والاجتماعية في تلك الفترة".

وأوضح أن المسرحيات التي جرى إطلاقها في تلك الفترة جميعها لها أهداف ورسائل تقدميه، وفيها سعت تلك المسرحيات لنقل المصريين إلى درجات أعلي مما كانوا عليه من قبل.