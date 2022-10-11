أحمد العوضي يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد العوضي، الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده، الموافق اليوم 11 أكتوبر الجاري.

ونشر العوضي صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب العوضي على الصورة، :"كل سنة وأنت طيب يا أبو الصحاب".

من ناحية أخرى شارك الفنان أمير كرارة في دراما رمضان الماضي بمسلسل "العائدون" الذي حقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة: أمير كرارة، أمينة خليل، هاني رمزي، محمد ممدوح، أحمد الأحمد، ميدو عادل، محمد فراج، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

بينما أعلن الفنان أحمد العوضي عن تعاونه مرة أخرى في عمل فني جديد، يحمل اسم "البلدوزر" مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، :"إن شاء الله فيلم البلدوزر قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، رمضان 2023".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي شارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة خالد الصاوي، ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.