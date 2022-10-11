محمود حميدة: أتمنى استمرار النجاح لمهرجان الإسكندرية وأشكر ضيوفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أقيم أمس الاثنين حفل ختام الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وبحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وتوجه الفنان محمود حميدة، بالشكر لجميع من حضروا الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والأخوة العرب وخص بالذكر تونس ضيف شرف المهرجان، متمنيا دوام النجاح للمهرجان وإدارته في دوراته المقبلة.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي بالدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط جائزة العمل الأول لفيلم "فرح" من لبنان، وهو إنتاج مشترك بين لبنان والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وإخراج حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي.

وتبدأ الأحداث بمعاناة طالبة تمهيدي الطب لينا مع كوابيس متكررة حادة، وتشرع حياتها في التداعي، ثم تضطر للعودة إلى وطنها، وتأخذ كوابيس لينا منحى سيء، ويتضح الرابط بوالدتها فرح، وتنطلق لينا في رحلة لكشف شبكة من الأسرار العائلية التي ستقودها إلى الحقيقة المطلقة.

وبدأ الحفل الذي قدمته الفنانة هبة عبدالغني، باستعراض فني بعنوان "تتر النهاية"، وحصل علي إشادات الحضور.