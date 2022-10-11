خالد عبدالجليل: الدورة ٣٨ من مهرجان الإسكندرية فتحت شراكات مع دول البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أقيم أمس الاثنين حفل ختام الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وبحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وألقى خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما كلمة قال فيها: "أنقل إليكم الشكر وأحمل من معالي وزير الثقافة د. نيفين الكيلاني باقة ورد لضيوفنا وأصدقائنا الذين شرفونا بالحضور لهذه الدورة وحضور حفل الختام بمكتبة الإسكندرية هذا المكان الذي يعد واحد من أهم منارات الفكر في التاريخ، والتي شهدت أول عرض سينمائي في العالم وأول معهد للفنون، وأول عروض السينما الروائية كانت من هنا بالإسكندرية، وهي حالة ثقافية عالمية حاضنة للإبداع".

وتابع: "لقد فتحت هذه الدورة نافذة لفتح الشراكات بين مبدعي مصر ودول البحر المتوسط، وكل الشكر لمحافظ الإسكندرية وللناقد الأمير أباظة وفريق عمل المهرجان على ما قدموه في هذه الدورة وأيضا كل الشكر والترحاب بتونس ضيفة الشرف وكل التحية لنجوم مصر ومبدعيها وصحفييها، ولأهلنا في الإسكندرية الذين كانوا على العهد والوعد".

وذهبت الجائزة الأولى في مسابقة أفلام الطلبة بالدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لفيلم "صباح الخير يا جاري" إخراج مرام علي، وحصد الجائزة الثانية فيلم "مستحية" إخراج رحمة ياسر.

وفاز بالجائزة الثالثة فيلم "الحاسة الثامنة" إخراج حسام عزام من المعهد العالي للسينما بالإسكندرية.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة مدير التصوير سمير فرج وتضم في عضويتها الناقد مجدي الطيب والفنانة هبة عبدالغني.