شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: سعيدة بـ"كازينو بديعة" ولا أعلم شيئا عن مسرحية بشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها لعودتها لخشبة المسرح بعد طول غياب من خلال مسرحية "كازينو بديعة"، وأشارت إلى أن بدايتها الفنية كانت من خلال مشاركتها فى مسرحية "باللو" عام 1995 التى حققت نجاحا، وأنها تعشق المسرح وتابعت سمية أنها ستقدم فى هذه المسرحية عددا من الأغانى والاستعراضات الغنائية.

وعن إعلان الفنانة بشرى عن تجهيزها لعمل مسرحية لنفس الشخصية قالت سمية إنها لا تعلم شيئا عن ذلك، وأن سيناريو المسرحية عرض عليها وأعجبت به ووافقت، لافتة إلى أن المسرحية لن تتناول السيرة الذاتية لبديعة مصابني، بل تستعرض كل ما حدث في مسرح بديعة مصابني من كواليس، بالإضافة لاستعراض تفاصيل المجتمع المصري في تلك الفترة، وأنها ستبدء عمل بروفات للمسرحية خلال الأيام المقبلة.

مسرحية "كازينو بديعة" تأليف أحمد الأبياري واخراج طارق الابياري مسرحيه غنائية استعراضية ومن المقرر عرضها في شهر ديسمبر المقبل على مسرح الماركيه كايرو فيستيفال سيتي ،ويشارك في البطولة احمد فتحي و ادوارد وعلاء مرسي إنجي وجدان، ، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم ،استعراضات عاطف عوض.

يذكر أن كازينو بديعة مصابني أسس في ميدان الأوبرا بوسط العاصمة المصرية القاهرة سنة 1929، ويعتبر بمثابة أكاديمية للفنون تخرج منها أكبر نجوم الفن فى ذلك الوقت، ومن أبرزهم فريد الأطرش وتحية كاريوكا وسامية جمال وحورية محمد وببا عز الدين ومحمد عبد المطلب وهاجر حمدى ومحمد الكحلاوى ومحمد فوزى وإسماعيل ياسين.