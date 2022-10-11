شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات نقابة الموسيقيين لاختيار نقيب جديد بعد هانى شاكر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسدل نقابة المهن الموسيقية الستار على اختيار نقيب جديد يقود النقابة لمدة 10 أشهر مقبلة، حيث تجرى الانتخابات اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر بنادى المهن التمثيلية، وتنحصر المنافسة بين أربع مرشحين هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة والفائز من المرشحين الأربعة يقود النقابة لمدة 10 أشهر قادمة وهى المدة المتبقية من فترة النقيب السابق الفنان هانى شاكر الذى تقدم باستقالته عقب أزمة شاكوش وعازفى الإيقاع السابقة.

يذكر أن المنافسة على أرض الواقع تنحصر بين المطرب والشاعر مصطفى كامل والمايسترو مصطفى حلمى أمين، حيث يعتمد الأول على مساندة أصدقائه في الوسط الموسيقى له والذى تربطه لهم علاقة صداقة وعمل طويلة، مثل الموسيقار حلمى بكر والفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة النقابة الحالى بالإضافة أنه يعتمد كليًا على دعم المطربين الشعبين له مثل عبد الباسط حمودة وسمسم شهاب وغيرهم.

أما مصطفى حلمى فيعتمد على تاريخ والدة حلمى أمين الذى قاد النقابة لعدة دورات استطاع فيها تحقيق العديد من الإنجازات بالإضافة إلى اعتماده على تلامذته من خريجى أكاديمية الفنون بالإضافة إلى عازفى الأوبرا الذى ينتمى اليها منذ سنوات طويلة ومن ضمن أسلحته التي يعتمد عليها بقوة مساندة بعض أعضاء المجلس الحالي له مثل خالد بيومى نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية وأمين صندوق النقابة الحالي وكذلك مساندة أحمد رمضان سكرتير النقابة له بقوة.

يذكر أن المطربة سومة تدعم زوجها المايسترو مصطفى حلمى ولقد قالت عن خوض زوجها الانتخابات لـ"الخليج 365": طبعا لا بد أن أدعمه ليس لأنه زوجى لكنه إنسان مخلص مجتهد ومهما أقول فيه لن أعطية حقه رغم أن شهادتى فيه مجروحة لكن هو قد المسئولية وربنا يكرمه ويكتب له الخير