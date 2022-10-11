شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يحيى حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى.. 10 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد عدوية حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى يوم 10 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه التي يحبها جمهوره منها الحديثة والقديمة، كما يقدم عدد أيضًا من أغاني والده النجم الكبير أحمد عدوية.

وأعرب مؤخرًا النجم محمد عدوية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "ههد المعبد" الذى طرحها مؤخرًا وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف عدوية أنه تلقى إشادات كبيرة على الأغنية الذى قدمها بطريقة مختلفة وجديدة عليه في مشواره الغنائى، مشيرًا أنه يحرص على تقديم كل ماهو جديد في عالم المزيكا، وتابع أنه من المقرر أن يطرح أغنية على طريقة السينجل كل فترة.

وطرح مؤخرًا محمد عدوية أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ههد المعبد" على موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات هاني رجب وألحان وليد نور وتوزيع هارون وهندسة صوتية وميكس خالد رؤوف.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

كما كشف عدوية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أنه يتعاون في أغنية على طريقة التريو تجمع بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، والتي تحمل عددًا من المفاجآت أثناء طرحها على المنصات المختلفة، وتحمل الأغنية طابع الشعبى، وتكتم عدوية على تفاصيلها المقرر تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عدوية يجمعنى صداقة قوية بالفنان محمد رمضان الذى يتمتع بشعبية كبيرة جعلته ضمن أفضل نجوم جيله بالإضافة إلى نجاحه كمطرب، وأنا شخصيًا الأغانى الذى يقدمها، كما أن والدى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يجمع بينه علاقة صداقة قوية أيضًا.