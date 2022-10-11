شكرا لقرائتكم خبر عن عرض باليه روميو وجولييت 3 ليال فى دار الأوبرا ابتداء من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة عرض الباليه الشهير روميو وجولييت بقيادة المايسترو ناير ناجي والإخراج الفنى لـ أرمينيا كامل والإخراج لعبد المنعم كامل، وذلك على مدار 3 ليالى فى الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 12، 13 و14 أكتوبر على المسرح الكبير.

باليه روميو وجولييت وضع موسيقاه الروسي العالمي سيرجي بروكوفيف ويضم ثلاثة فصول استلهم خلالها مسرحية الكاتب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير وتدور أحداثها في مدينة فيرونا الإيطالية وتحكي قصة الصراع بين أرقي عائلتين في المدينة منتيجيو وكابوليت، حيث يخرج منهما عاشقان هما روميو وجولييت ويحاولان الارتباط رغم الخلافات بين العائلتين، لكن نتيجة هذا الصراع يقادان إلى مصيرهما المحتوم.

جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966، كانت تابعة للمعهد العالي للباليه، حيث قام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفييتي، قدمت أولى عروضها في نفس العام متأثرة فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي حتى أصبحت إحدى فرق دار الأوبرا المصرية عام 1991، قدمت خلال المواسم الماضية عددا من الباليهات العالمية الكاملة، قامت بجولات فنية في مختلف دول العالم، يضم ريبرتوارها العديد من العروض الكلاسيكية العالمية منها سبارتكوس، دون كيشوت، كسارة البندق، بحيرة البجع وزوربا.