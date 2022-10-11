شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وشيرين وخيرى بشارة على سجادة ختام مهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الإسكندرية في دورته الـ38، حضور النجم محمود حميدة وشيرين والمخرج خيري بشارة والمخرج عمر عبد العزيز وهبة عبد الغني ورئيس المهرجان الأمير أباظة.

وضمت عضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة المخرج خيرى بشارة، وبعضوية كل من المخرج الفرنسى بريس كوفين، والمخرجة الايطالية جوليانا جامبا، والمخرج ميروسلاف مانديتش، والفنان السورى أحمد الأحمد

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة الناقدة مايا بوجوجفيتش، وعضوية كل من، المخرجة هالة خليل، الفنانة التونسية شقرا رماح، المخرج والمؤلف الايطالى انريكو كيراسولو، والمخرجة اليونانية ماريا لافي.

ويتنافس فى المسابقة الرسمية، نحو 14 فيلما من أكثر من 17 دولة هم، (حكاية من دمشق) سوريا - (بيروت هولدم) لبنان - (عائلة جنائزية) إيطاليا - (عصيان) تونس - (لوجر) اليونان - (عامود رئيسي) فرنسا، إيطاليا، سويسرا - (الكوكب) أسبانيا، الولايات المتحدة - (سافا) كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا - (سولا) فرنسا، الجزائر - (المحادثة) كرواتيا - (السلعة) المغرب - (طنين العالم) اليونان - (المسافة بيننا) سلوفينيا - (القلعة البيضاء) البوسنة والهرسك، كندا.















































































