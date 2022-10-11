هنا الزاهد بـ فستان أسود في أحدث ظهور (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هنا في الصورة مرتدية فستانًا أسود، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ومن ناحية أخرى كان أخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.

بينما أخر أعمالها السينمائية فيلم "بحبك"، بطولة تامر حسني، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، وشهد الشاطر، من إنتاج حسام حسني، وتأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه الإخراجية.