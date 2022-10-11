"الباب الأخضر" يفشل في حصد جوائز بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

فشل فيلم "الباب الأخضر " للمخرج رؤوف عبد العزيز، في حصد أي جوائز بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٨.

وأعلنت إدارة المهرجان، عن الأفلام الفائزة بالجوائز في حفل الختام الذي أقيم مساء الإثنين، بمكتبة الإسكندرية.

وتم الإعلان عن جوائز لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بالدورة 38 من المهرجان، ويرأس لجنة تحكيم المسابقة المخرج خيري بشارة، وتضم في عضويتها المخرج ميروسلاف مانديتك (البوسنة والهرسك)، والمخرج بريس كوفين (فرنسا)، والمخرجة جوليانا جامبا، والفنان أحمد الأحمد (سوريا).

وحصد جائزة أحسن فيلم بالمسابقة فيلم "سولا" للمخرج صلاح إسعاد الجزائر.

وتدور أحداثه حول سولا وهي أم يطردها والدها من منزل العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوى، تحاول سولا إيجاد مكان آخر آمن فتضطر أن تقضى الليل وهى تنتقل من سيارة إلى أخرى مع عدة أشخاص وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين طرق الجزائر، تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن للقدر رأى آخر.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٨، مساء الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى المكرمين، ومنهم النجمة اليونانية العالمية الكسيتس بروتوبسالتي، الفنانة الفرنسية ماريان بورجو، النجمة الارمنية المصرية الفرنسية الامريكية نورا ارمانى، الفنانة دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج سعيد حامد، الإعلامي إمام عمر وعدد من الفنانين منهم سلوى محمد علي، محمود قابيل، سلوى خطاب وشيرين.

وشارك فى هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما منها 11 فيلم عرض دولى أول، و10 أفلام عرض أول فى الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول فى مصر.

يذكر أن، فيلم "الباب الأخضر" بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغنى، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

العمل قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبها ولم تظهر للنور.