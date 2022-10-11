محمد يسري يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد يسري، الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده، الموافق اليوم 11 أكتوبر الجاري.

ونشر محمد صورة لأمير، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب يسري على الصورة: "كل سنة وأنت باشا مصر كلها".

من ناحية أخرى شارك الفنان أمير كرارة في دراما رمضان الماضي بمسلسل "العائدون" الذي حقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة: أمير كرارة، أمينة خليل، هاني رمزي، محمد ممدوح، أحمد الأحمد، ميدو عادل، محمد فراج، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

بينما أخر أعمال الفنان الشاب محمد يسري مسلسل "وعد إبليس" المعروض حاليا على منصة شاهد VIP بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة عائشة بن أحمد.