تكريم فنان الكاريكاتير عمرو فهمي مصمم بوستر الدورة 38 بختام "الإسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أقيم اليوم حفل ختام الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وبحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وكرم مهرجان الإسكندرية، فنان الكاريكاتير عمرو فهمي لتميزه في تصميم بوستر مهرجان الإسكندرية، وحرص "فهمي" على توجيه الشكر لكل القائمين على المهرجان ورئيسه الناقد الأمير أباظة، وأكد أن فن الكاريكاتير مثل السينما يناقش القضايا ولكن بأدوات أخرى.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بالدورة 38 من المهرجان، ويرأس لجنة تحكيم المسابقة المخرج خيري بشارة، وتضم في عضويتها المخرج ميروسلاف مانديتك (البوسنة والهرسك)، والمخرج بريس كوفين (فرنسا)، والمخرجة جوليانا جامبا، والفنان أحمد الأحمد (سوريا).