شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رامى مالك Amsterdam يحقق 10 ملايين دولار إيرادات فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والكوميديا الجديد Amsterdam إيرادات وصلت إلى 10 ملايين دولار في شباك الذتاكر العالمى، منذ طرحه يوم 7 أكتوبر الجارى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و14 دقيقة.



Amsterdam

وانقسمت إيرادات فيلم Amsterdam بين 6 مليون و 500 ألف دولار في دور العرض الأمريكية التي وصل عددها إلى 3005 دار عرض، و3 ملايين و500 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويقوم ببطولته كل من رامى مالك، مارجوت روبى، وكريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو. راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس في الفترة بين يناير 2021 إلى مارس 2021.

فيلم أمستردام تدور أحداثه حول طبيبًا وممرضة ومحاميًا هم أصدقاء ومشتبه بهم رئيسيون فى جريمة قتل وقعت فى الثلاثينيات، والفيلم هو الأول للمخرج ديفيد منذ فيلمه Joy 2015 ، بطولة جينيفر لورانس، 32 عاما.