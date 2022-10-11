شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده الـ61 اليوم مع تاريخ طويل من النجاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، والذى احتفظ بمكانته في قلوب جمهوره، حتى وقتنا هذا من خلال صوته العذب وإحساسه الصادق في كلمات أغانيه، ودائما ينتظره الجمهور بشغف لطرح ألبوماته الجديدة وحفظ الأغانى بكل حماس.

الهضبة كما يناديه جمهوره تاريخ طويل من النجاحات، ولد عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب 11 أكتوبر 1961، وكان أول ظهور له فى 23 يوليو 1967 فى الإذاعة المحلية لمدينة بورسعيد. التحق بالمعهد العالى للموسيقى فى 1982 لكنه انقطع عن الدراسة فى السنة الثالثة.

وغنى عمرو دياب أول مرة عام في الإذاعة المصرية حيث غنى النشيد الوطني (بلادي بلادي) وأهداه محافظ بورسعيد قيثاره لجمال صوته، وفي عام 1982 انتقل عمرو دياب الى القاهرة والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وسجل في 1983 أول أغنية وهي "الزمان" وأول ألبوم "ياطريق" اكتشفه الموسيقار هانى شنودة وأطلق ألبومه الثاني عام 1985، وتخرج من المعهد ووسجل ألبوم "هلا هلا" في 1986.

وبعد ذلك ألبوم "خالصين" صدر في 1987 تلاه ألبوم "ميال" في 1988 كما كان له أول ظهور سينمائي مع إلهام شاهين، ويوسف شعبان في فيلم "السجينتين"، وفي 1989 طرح ألبوم "شوقنا" الذي لاقى شعبية واسعة وكان فيه بداية تعاونه مع الفنان حميد الشاعري في التوزيع الموسيقي.

في 1991 أصدر ألبوم حبيبي وفي 1992 أصدر ألبوم "أيامنا"، الذي وزعه حميد الشاعري، وقد احتوى الألبوم على أغنيته الشهيرة الماضي، وفي نفس العام قام بأداء فيلم "آيس كريم في جليم" الذي قام ببطولته إلى جانب سيمون وقد أصدر ألبوماً يتضمن أغاني الفيلم في نفس العام.

تزوج شيرين رضا عام 1989 وأعلنا انفصالهما فى 1992 ولديهما ابنة تدعى نورثم تزوج زينة عاشور وأنجب منها عبد الله وكنزى وجنا شارك فى بطولة 4 أفلام وكان أولها فيلم السجينتان عام 1989 والعفاريت وآيس كريم فى جليم، وضحك ولعب وجد وحب.