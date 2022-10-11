شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار: أقدم أغنية بعنوان "اضحك لوجه الله" من ألحان مصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم الكبير علي الحجار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون في أغنية جديدة تحمل اسم "اضحك لوجه الله" من ألحان مصطفى قمر وتوزيع طارق حسيب وكلمات حازم ويفى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتحمل طابع التفائل والبهجة.

وأحيا مؤخرًا على الحجار حفلاً غنائيًا فى المنيا، بمناسبة احتفالات الذكرى لـ49 لنصر أكتوبر، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهرية عريضة منها متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام ، الزين والزينة ، الليلة ليكي ، العروسة ، تجيش نعيش، ياموجة يا زرقا ، ريشة ، روحي فيكي ،في قلب الليل ، جزيرة غمام، زي الهوي، عارفة، مسألة مبدأ، الليل واخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش وغيرها .

ومن ناحية أخرى يحتوى البوم الفنان على الحجار الجديد المقرر طرحه قريبًا على 12 أغنية، انتهى من تسجيل 11 أغنية ويتبقى له أغنية وحيدة، سيقوم بتسجيله خلال الأيام المقبلة لبدء الترويج لألبومه الجديد.

ويتعاون الفنان على الحجار مع الكثير من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار، ومن بين أغنيات الألبوم أغنية من ألحان شقيقه الراحل أحمد الحجار وهو آخر لحن أعطاه له قبل الوفاة، كما يتعاون على الحجار خلال الألبوم مع الفنان مصطفى قمر حيث قام الأخير بتلحين أغنية له، وهو التعاون الثانى بينهم بعد نجاح اغنية "يمامة" التي تم طرحها منذ 16عامًا.