شكرا لقرائتكم خبر عن نادية شكري عن سبب عدم عملها مع أشقاء سامي العدل: ما بحبش الواسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نادية شكري عن معاناتها منذ عودتها من أستراليا التي سافرت اليها قبل فترة طويلة قائلة: "تعبت وعانيت من وقتها في العمل بصورة كبيرة، وفى بعض الأحيان كان بيتقالى اعمل كاستينج، الأمر اللى كان بيضايق جداً ان بعد العمل العمر ده كله وينطلب مني كاستينج".

وأضافت رداً على سؤال ازاي بتعاني وانتي مقربة من عائلة العدل فقالت لبرنامج "واحد من الناس": "كل افراد عيلة العدل اخوات، وعمرهم ما سابوني من بعد انفصالى عن سامي العدل لحد النهارده، لكن هم ليهم طريقة في الشغل إن عمرهم ما هيقولوا لمخرج هات فلان، وبالتالي أنا كمان عمري ما هقول لحد فيهم شغلني بالواسطة، ولو قلت محدش فيهم ها يرفض ولكن أنا بحترم ده فيهم جداً".



نادية شكرى

كما تحدثت الفنانة نادية شكري عن سبب مقاطعة والدها لها بسبب زواجها من الفنان الراحل سامي العدل قائلة أثناء حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس": "أبويا ما كانش عايزني اتجوز وقتها، وأنا أصريت اتجوز الفنان الراحل سامي العدل، وكان والده صاحب أبويا، وبسبب الصلة دي كان أبويا رافض؛ لأنه كان عارف شقاوة سامي، ولكن مع إصراري على الجواز رفض واتخانق معايا، ما اتكلمناش لحد عرض العيال كبرت كلمني بعدها".

وتتحدث نادية شكري خلال اللقاء عن كواليس أشهر أدوارها "سوسو السكرى" بمسرحية العيال كبرت، فضلاً عن كشف العديد من الأسرار في حياتها الفنية، وتكريمها بمهرجان القاهرة للدراما.

كما تكشف عن سر ابتعادها لفترة طويلة عن الفن وهجرتها لأستراليا بعد النجاح الباهر لمسرحية العيال كبرت، ودخولها المسرحية بالصدفة، كما تحكي سر تصالحها مع والدها بعد خصومة لفترة كبيرة بعد مسرحية العيال كبرت، وعن زواجها من الفنان الراحل سامي العدل ثم الانفصال ومدى تأثيره عليها.