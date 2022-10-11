شيرين تبكي على الهواء مع اسعاد يونس في “صاحبة السعادة.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:48 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بتأثر عن عودتها للغناء بعد الازمة التي مرت بها قائلة أنها استطاعت العودة إلى جمهورها بسبب حبهم ودعمهم المستمر لها في الفترة الأخيرة، وخاصة في حفلها بمهرجان قرطاج في تونس.

وقالت شيرين خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc: “أنا الفترة دي التزمت واشتغلت، لكن قبل أي حاجة أنا ممتنة لحب الناس، ومكنتش فاكرة إن الناس مسؤولة عني بالشكل ده، وهذا الحب معناه رضا ربنا”.

وردا على سؤال عن الطريقة التي تمضي بها يومها وماذا تأكل، قالت: “أنا مش حارمة نفسي من حاجة، لكن دخلت في شرنقة شيرين والحياة اللي كنت عايشاها الأول، وكل حاجة نفسي فيها باخد منها حتة”.

وتابعت: “جسمي في قرطاج كان معبي مية ولا زلت، لكن كشيت شوية وشعري طول”.

يذكر أن شيريت أصدرت قبل قليل بيانا أعلنت من خلاله تصالحها مع الفنان حسام حبيب زوجها السابق.

وجاء في البيان: “تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل تقدير واحترام للأستاذ حسام حبيب، وحرصا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة، حيث قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة، وتم تسوية جميع الخلافات بينهما، وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تماما من أي التزام تجاه الفنانة”.

وأضاف البيان: “لذلك، نهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الأخبار، والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة، وفي النهاية فهي تكن كل التقدير والاحترام للأستاذ حسام حبيب، والله ولي التوفيق”.