زينة تشارك محمد رمضان بطولة “العمدة” في رمضان 23

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:48 صباحاً - تجتمع الفنانة المصرية زينة مع مواطنها الفنان محمد رمضان في مسلسل “العمدة” الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض في شهر رمضان المقبل 2023.
وتستعد زينة لبدء تصوير دورها في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليسجل “العمدة”التعاون الأول بين زينة ومحمد رمضان.
مسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى.
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