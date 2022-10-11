اصالة منزعجة من السؤال عن السبب في تغير ملامحها: “سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:48 صباحاً - عبرت الفنانة السورية اصالة عن انزعاجها من الاسئلة المتكررة عن السبب وراء التغير الكبير في ملامحها في الفترة الاخيرة.

فقد قالت أصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر ” سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو ( دخيلك شو عاملة؟) ومابعرف ليش متوقعين ماقول”.

تابعت ” فابتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا بتعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن ( دخيلكم ماتسألوني)”.

وسألت في تغريدتها الجمهور ” شو ماكنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها ؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟”.

قصة جدل تغير ملامح أصالة بدأت بعد أن لاحظ عدد كبير من الجمهور تغيرًا واضحًا في ملامحها حيث بدت شخص آخر أصغر سنًا، ولكن أصالة أكدت خضوعها لعملية تجميل مؤخرًا، الأمر الذي جعلها تبدو غريبة الملامح في حفلها الأخير الذي أحيته بدبي.

وفي لقاء تلفزيوني صرحت أصالة ردًا على سؤال تغير ملامحها “هذا موضوع يطول شرحه، هناك الكثير تغير في وجهي، لكن الشرح التفصيلي يلزمني بالجلوس على كرسي والكلام من البداية، لكني الآن في مرحلة الشفاء”.