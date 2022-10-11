الملكة رانيا تفاجىء يوتيوبر اردني على الهواء.. شاهد ردة فعله

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:48 صباحاً - تفاجأ “اليوتيوبر” الأردني ناجي القاق باتصال هاتفي من الملكة رانيا العبدالله على الهواء مباشرة خلال ظهوره المباشر على “يوتيوب” لجمع التبرعات لطلبة الجامعات الأيتام ضمن حملة “إنتو الأمان”. وقدمت الملكة رانيا خلال الاتصال الذي أجري اليوم الاثنين، الشكر لليوتيوبر وفريق العمل على جهودهم لجمع التبرعات. وبعد انتهاء المكالمة وجه ناجي الشكر للملكة وأخبر فريق عمله ما دار بينهما، حيث قدمت الملكة كل الدعم مبدية إعجابها بالمبادرة، بحسب ما قال القاق في الفيديو.

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