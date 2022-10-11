الأمير أباظة يستعرض نشاطات مهرجان الإسكندرية السينمائي بحفل ختام الدورة 38

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تصوير- حازم جودة:

أقيم أمس حفل ختام الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وبحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وبدأ الحفل الذي قدمته الفنانة هبة عبد الغني، باستعراض فني بعنوان "تتر النهاية"، وحصل علي إشادات الحضور.

وألقى الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان كلمة استعرض فيها ماحدث بالدورة 38 قال فيها: "شارك معنا في دورة هذا العام ٢٩ دولة منها ٢٣ دولة من البحر المتوسط، وعرض ٩٠ فيلم، واستمرت مسابقة السيناريو للدورة التاسعة علي التوالي، وفي دورة هذا العام احتفينا بالكوميديا، وحصل على وسام البحر المتوسط المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، كما تم منح وسام الاستعراض للفنان سمير صبري، وتم تكريم مجموعة من نجوم الكوميديا منهم سعيد حامد والنجمة دنيا سمير غانم، كما تم تكريم الإعلامي إمام عمر، وفي هذه اللحظة أشكر كل من دعم المهرجان ووقف بجانبه".