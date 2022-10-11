كيف بررت شيرين عبدالوهاب حديثها عن عمرو دياب في حفل خاص؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

سألت النجمة إسعاد يونس، ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" المعروض على قناة DMC، عن الرسالة التي وجهتها لـ"الهضبة" عمرو دياب عبر "السوشيال ميديا"، وذلك بعد فترة طويلة من حديث سابق لها عنه في حفل زفاف، اعتبره البعض مسيء.

وبررت شيرين في حديثها مع إسعاد ما حدث، قائلة "محدش يلوم حد على حفلة خاصة، متجيش تلومني على حاجة بقولها، كلنا في البيت بنهزر على بعضينا، ده مش معناه اني مش بحترمه، بالعكس أنا بحترمه وبحترم مشواره الفني".

وأضافت شيرين "لما إيهاب توفيق لام عليا، قلت له أنا اتربيت على صوتكم وبحترم فنكم وأحلى وقت اللي كان فيه أغاني هشام عباس ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، الحقبة دي مقدرش استبعدها من الزمن".

شيرين عبدالوهاب كانت قد نشرت عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام، رسالة لـ عمرو دياب، كتبت فيها: "أحلى حاجة في الدنيا"، وكانت شيرين قالت في حفل زفاف الفنانة كندة علوش والفنان عمرو يوسف إن عمرو دياب أصبح كبيرا، في إطار مجاملتها للمطرب تامر حسني والمطرب محمد حماقي، وهو ما تسبب في هجوم كبير عليها آنذاك.