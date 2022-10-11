بسبب السمان.. الجمهور يلتف حول محمد رمضان ويتسبب في زحام بالإسكندرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

خرج الفنان محمد رمضان على جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، في أكثر من بث مباشر، ظهر في الأول أثناء تواجده في أحد الفنادق بالإسكندرية، والتي يتواجد بها لتصوير مشاهد مسلسله "العمدة" المقرر عرضه في رمضان 2023.

وقال رمضان في الفيديو الأول "بحسد أهل الإسكندرية على الجو الجميل ده، احنا في طريقنا للعطارين رايحين ناكل سمان، ده موسم السمان معرفش تعرفوا ولا لأ، بكرة بنصور ليل بإذن الله، بكرة نكون خلصنا 8 أيام من تصوير المسلسل الحمد عقبال آخر يوم".

أما في الفيديو الثاني فظهر رمضان والجمهور يلتف حول سيارته لالتقاط الصور التذكارية معه على طريقة السيلفي، وحرصوا على السير خلفه حتى وصل لأحد المطاعم الشعبية التي سيتناول فيه الطعام مع فريق عمل المسلسل، ومن بينهم المخرج محمد سامي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان عُرض لها في رمضان الماضي 2022 مسلسل "المشوار"، ويشارك في رمضان 2023 بمسلسل العمدة الذي يعيده للتعاون مع المخرج محمد سامي، وتشاركه البطولة الفنانة زينة.