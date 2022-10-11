شيرين عن خسارتها للوزن: "مش حارمة نفسي وجسمي كان مليان ماية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب إنها لا تحرم نفسها من تناول أي طعام تحبه، ولكن فقط تلتزم بأن تتذوق منه كمية قليلة حفاظا على وزنها.

وتابعت في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC ردًا على فقدانها بعض الوزن الزائد: "مش حارمة نفسي من حاجة، كل حاجة نفسي فيها بعملها وباكل منها حتة مش أكتر، فيه فرق بين مهرجان قرطاج ودلوقتي، كشيت شوية جسمي وكان معبي ماية كتير، والحمد لله شعري طول آخر مرة كنت عندك كانت الدنيا ساقعة".

ووصفت إسعاد ضيفة حلقتها بـ صوت مصر، و"وردتي الحمرا"، مؤكدة أنها لا تظهر سوى معها، لتعلق شيرين على حب الناس لها: "محظوظة بحب الناس ووقوفهم معايا في كل أزماتي لا لعيب كورة ولا ممثل مع كامل احترامي لكل الناس، بس أنا مدلعة اوي، ممتنة لكل الناس اللي بيقابلني في الشارع ويدعيلي، الحب ده معناه رضا ربنا عليا من غير حبكم مكنتش اقدر ارجع اقف بسرعة شكرا، وربنا يخليكم ليا".

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب أعلنت انتهاء خلافاتها مع طليقها الفنان حسام حبيب، وتنازلها عن البلاغات التي قدمتها ضده.