"سيلفي" رحمة حسن وابنة هيفاء وهبي بالكاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نيللي مقدسي

نشرت المطربة نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ فستان قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ابنة هيفاء وهبي

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

عادل كرم

نشر الفنان عادل كرم صورة له من كواليس مسلسل "المتهمة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة تجمعها بعدد من نجوم تقديم البرامج التليفزيونية، بينهن: هالة سرحان، لميس الحديدي، منى الشاذلي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة لها من أخر لقاء أجرته، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بملابس أنيقة.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.