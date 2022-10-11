إسعاد يونس تصف شيرين عبدالوهاب بصوت مصر.. والأخيرة: محظوظة بحب الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة الكبيرة إسعاد يونس، عبر قناة DMC، مساء الاثنين 10 أكتوبر.

ووصفت إسعاد ضيفة حلقتها بـ صوت مصر، و"وردتي الحمرا"، مؤكدة أنها لا تظهر سوى معها، لتعلق شيرين على حب الناس لها: "محظوظة بحب الناس ووقوفهم معايا في كل أزماتي لا لعيب كورة ولا ممثل مع كامل احترامي لكل الناس بيتمتع بالحب ده، بس أنا متدلعة اوي، ممتنة لكل الناس اللي بيقابلني في الشارع ويدعيلي، الحب ده معناه رضا ربنا عليا من غير حبكم مكنتش اقدر ارجع اقف بسرعة شكرا، وربنا يخليكم ليا".

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب أعلنت انتهاء خلافاتها مع طليقها الفنان حسام حبيب، وتنازلها عن البلاغات التي قدمتها ضده.