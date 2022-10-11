إيرادات الأحد.. "فضل ونعمة" الأول و"تسليم أهالي" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، وحققت أمس الأحد 9 أكتوبر إيرادات وصلت 572 ألفًا و842 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الأول، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 353 ألفًا و959 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 69 ألفًا و268 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 48 ألفا و188 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وحصل فيلم "أشباح أوروبا" على المركز الرابع، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 39 ألفًا و302 جنيه.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 35 ألفًا و639 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفاز بالمركز السادس فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 26 ألفًا و468 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.