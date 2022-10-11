سخرية وسؤال عن العودة وانتقاد.. الجمهور يعلق على صلح شيرين وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثار بيان الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخير، جدلا واسعا بين جمهورها ومتابعي صفحتها على موقع "فيسبوك"، والذي أعلنت فيه انتهاء الخلافات بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب، وتنازلها عن البلاغات التي قدمتها ضده.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "رجوعكم امتى، رجاء احتفظي بأسرارك لنفسك لإنها لا تهمنا أبدا، ربنا يوفقكم انتم الاتنين ونسمع منكم الفترة الجاية مزيكا مهمة زي ما متعودين"، بينما سخر آخرون "الحمد لله هيك بقدر أنام وبالي مرتاح، الحمد لله يا رب اخيرا الشعب المصري هيعرف ينام، إن شاء الله وألف ألف مبروك".

وكتب آخر "محترمة، شيرين فنانة جميلة جدا وطيبة، عندك كلام حلو قوله مفيش مش شرط تتكلم شكرا جدا"، وعلق متابع "ربنا يعوضك خير يا شيرين اهتمي الآن بشغلك وبأولادك تحياتي"، وكتب ثالث "ربنا يديم المحبة وان شاء الله آخر الخصومات"، "الصلح خير ربنا يهديكم".

ومن بين التعليقات أيضا "قلبك الطيب ده هيضرك كتير يا حبيبتي"، "اوعي ترجعي له نصيحة هتخسري كتير"، "ليش تحبوا الأكشن خلاص مادام رجعلها كل مستحقاتها فهي استرجعت كرامتها وأنا اشوف بيانها ذا أبدا ما فيها مذلة بالعكس أحس تصرفها راقي وعندها أخلاق، مهما يكون الشخص أساء لك فمش بالضرورة تكون مثله عشان تسترد كرامتك".

أعادت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وخاصية القصص القصيرة لصفحتها بموقع انستجرام، نشر بيان صحفي، كشفت خلاله إنهاء خلافاتها مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وجاء في نص البيان "تعلن الفنانة أنها تكن كل تقدير واحترام للأستاذ حسام حبيب، وحرصا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة، حيث قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة، وتم تسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة، وأصبحت ذمته بريئة تماماً من أي التزام تجاه الفنانة".