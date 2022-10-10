شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: مفيش خلاف مع سمية الخشاب وهناك علامة استفهام بالإعلان عن "كازينو بديعة" بعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النجمة بشرى وجود أى خلاف مع النجمة سمية الخشاب بسبب مسرحية "كازينو بديعة" موضحة أن سمية ليس لها علاقة بالأمر حيث إنها ممثلة يتم عرض العمل عليها وتوافق أو ترفض فقط، ومن يسأل فى ذلك الشركة المنتجة وآخرون مشيرة إلى أن الشخصيات التراثية ملك للجميع وكل شخص من حقه تقديمها بالطريقة المناسبة من وجهة نظره وفي النهاية الحكم للجمهور موضحة أنها تتمني التوفيق والنجاح لكل زملائها.

وأكدت بشرى أن المنتج محمد جوهر عرض عليها المسرحية منذ 25 عامًا وكان أول رئيس لها في العمل عندما كانت طفلة ولكن كان عمرها صغيرًا على الشخصية فى ذلك الوقت وجدد العرض المنتج محمد جوهر منذ فترة حيث إن عمرها أصبح مناسبًا للشخصية وبالفعل تم التعاقد مع مسرح الزمالك.

ونوهت بشرى بأن هناك علامة استفهام كبيرة وهي لماذا تم الإعلان عن المسرحية الأخرى بعد أن أعلنت هى ومسرح الزمالك بعدة أيام، مشددة على أن سمية الخشاب صديقتها وبرج الميزان مثلها وستهنأها بعيد ميلادها الذي سيكون بعد أيام قليلة.

وفي سياق آخر تستعد بشرى لطرح ثاني أغاني ألبومها الجديد "في حتة تالتة" خلال الأيام المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته بأول أغاني الألبوم والتي حملت عنوان "الليل" وحققت ملايين المشاهدات في فترة قصيرة.