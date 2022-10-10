هانى شاكر يكشف إنجازات نقابة الموسيقيين فى عهده.. ويعلق: لم أجد سوى إجحاف.. (مستندات)

القاهرة - سامية سيد - أصدر أمير الغناء العربي هاني شاكر بيانًا صحفيًا جاء فيه: "انتظرت طويلاً لعلي أجد ردًا من أعضاء مجلس النقابة الذين شرفت بالعمل معهم طوال سبع سنوات تعليقًا على الكثير من الاتهامات لهم بالفساد وإجحافًا لما تم من إنجازات لم تحدث من قبل في تاريخ الدورات السابقة للنقابة ولكنى لم أجد ردًا منهم ربما خوفًا أو حفاظًا على مكانهم".

وأضاف: "أما بالنسبة للفساد فهذا المجلس تقريبًا هو نفس المجلس الذي كان يعمل مع النقباء السابقين في الدورات السابقة ولم يجرؤ أحد على تقديم أي شخص للنيابة وهذا عكس ما حدث معي تمامًا فعندما كان هناك ما يشين أحد أعضاء المجلس وكان هناك بعض الأدلة لم أتردد في تحويله للنيابة العامة التي بحثت في القضية بالمحامي الخاص بى ولم تثبت إدانته فعاد لعمله مرة أخرى.

وأشار خلال البيان: "ترديد كلام مطلق بأن هناك فسادًا وهناك تستر عليه فهذا محض افتراء ومجرد كلام للاستهلاك الإعلامي لزوم الانتخابات فليس هناك إدانة بدون دليل أما بخصوص حال النقابة المتدهور كما قيل فليس هناك أصدق من الأرقام والأوراق الرسمية المختومة من حيث زيادة المعاشات والعلاج والودائع المربوطة والحساب الجاري بحساب النقابة والذي أعتبره إعجازًا وليس مجرد إنجاز حيث إن هناك سنتين مر بهم العالم بجائحة كورونا والجميع يعلم ما ترتب على تلك الجائحة من عدم شغل الموسيقيين فلا هناك حفلات ولا أفراح ولا كافيهات وبرغم الإغلاق التام ظلت النقابة صامدة ولم تتوقف عن خدمة الأعضاء".