شكرا لقرائتكم خبر عن "صباح الخير يا جارى" يفوز بجائزة الطلبة وسيناريو "الزبالين" يحصد منحة الفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت الجائزة الأولي في مسابقة أفلام الطلبة بالدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لفيلم "صباح الخير يا جاري" إخراج مرام علي من جامعة فاروس، وحصد الجائزة الثانية فيلم "مستحية" إخراج رحمة ياسر.

وذهبت الجائزة الثالثة لفيلم "الحاسة الثامنة" إخراج حسام عزام من المعهد العالي للسينما بالإسكندرية، ويرأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة مدير التصوير سمير فرج وتضم في عضويتها الناقد مجدي الطيب والفنانة هبة عبد الغني.

كما فاز بمنحة مسابقة الفيلم القصير وقيمتها 100 ألف جنيه، سيناريو فيلم "الزبالين" (رحيل) للكاتب أحمد إيهاب عبد الوارث إخراج مهند دياب وقدرها 60 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة منح مبلغ 60 ألف جنيه مناصفة بين سيناريو فيلم "الرسام" للكاتب الدكتور فوزي خضر إخراج هاني المكاوي عن رواية "الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد" للكاتب أحمد فضل شبلول، وسيناريو فيلم "فطيمة" للكاتب والمخرج أحمد عادل.

ويرأس اللجنة الناقد د. وليد سيف وتضم في عضويتها الناقدة ناهد صلاح والسيناريست سامح سر الختم والمخرج فايق جرادة، والمنح تحمل اسم الفنان الكويتى الراحل عبد الحسين عبد الرضا.