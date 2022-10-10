شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم اللبنانى "فرح" ينال جائزة العمل الأول بمسابقة الفيلم العربى بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي بالدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط جائزة العمل الأول لفيلم "فرح" من لبنان، وهو إنتاج مشترك بين لبنان والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وإخراج حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي.

وتبدأ الأحداث بمعاناة طالبة تمهيدي الطب لينا مع كوابيس متكررة حادة، وتشرع حياتها في التداعي، ثم تضطر للعودة إلى وطنها، وتأخذ كوابيس لينا منحى سيء، ويتضح الرابط بوالدتها فرح، وتنطلق لينا في رحلة لكشف شبكة من الأسرار العائلية التي ستقودها إلى الحقيقة المطلقة.

وفاز بجائزة أفضل ممثلة الفنانة السورية جيانا عنيد عن دورها في فيلم "حكاية في دمشق" من سوريا، والفيلم إخراج أحمد إبراهيم أحمد، سيناريو وحوار سماح القتال، مدير التصوير يزن شربتجي، وبطولة غسان مسعود، جيانا عنيد، لجين إسماعيل، رنا كرم، غدير سليمان.



ويحكي الفيلم عن دمشق المدينة والمواطنين، حيث انعكاس الحرب على الواقع في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال "لينا ووجيه وزياد" هذه النماذج الإنسانية التي تحاول استعادة الحياة ما بعد الحرب وتتعامل مع جروح لا تلتئم في قلوب أصحابها، فهل ينتصر الحب؟.

وذهبت جائزة أفضل ممثل للفنان صالح بكري عن فيلم "بيروت هولدم" من لبنان، والفيلم سيناريو وإخراج ميشيل كمون، وبطولة صالح بكري، عصام بو خالد، فادي أبي سمرة، زياد صعيبة، سعيد سرحان، ريتا حايك، رنا علم الدين، ميشال جبر، نبيلة زيتوني، روجيه عساف، أنجو ريحان، زينة ديميليرو، نيكول كاماتو.



ويروي فيلم "بيروت هولدم" قصة زيكو المقامر السابق، وأصدقاء طفولته، في إحدى أحياء بيروت الشعبية. وخلال الفيلم يحاول زيكو إعادة بناء حياته بعد خروجه من السجن في بلد على شفير الهاوية والإفلاس، فهل تعطه بيروت فرصة ثانية؟

كما حصد جائزة محمود عبد العزيز فيلم "فرح" عن عنصر الإخراج الفني لنزار نصار وموسي بيضون، وهو إنتاج مشترك بين لبنان والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، من إخراج حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي، وقررت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي حجب باقي الجوائز.



وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي "مسابقة نور الشريف" من المخرج رشيد فرشيو من (تونس) رئيساً، وعضوية المخرج محمد ياسين (مصر)، والفنانة عبير عيسى (الأردن)، والناقد كاظم سلوم (العراق)، والكاتب عثمان أشفرا (المغرب).