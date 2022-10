بلقيس ونورة ومنال ورحمة.. من هن نجمات أغنية كأس العالم 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقترب أغنية "قناديل السماء- light the sky" من تحقيق 4 ملايين مشاهدة على قناة fifa بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي الأغنية الرسمية الرابعة لكأس العالم fifa قطر 2022، وشارك في تقديمها 4 فنانات من الوطن العربي، هن: بلقيس، ونورة فتحي، ومنال، ورحمة رياض.

فكرة الأغنية تقوم على الاحتفاء بالحكمات اللاتي من المقرر أن تشاركن في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وفي السطور التالية، نتعرف على أبرز المعلومات عن الفنانات الأربعة وعن الأغنية..

- بلقيس هي مطربة يمنية إماراتية، والدها هو الموسيقار وعازف العود والمطرب الكبير أحمد فتحي، حققت نجاحات كبيرة في عالم الغناء، وقدمت مجموعة من الأغاني بعدة لهجات نالت إعجاب جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي.

- أما نورة فتحي فهي مغربية وتحمل الجنسية الكندية، تمارس ألوانا مختلفة من الفنون، فهي مغنية ومنتجة أغاني وراقصة، وعارضة أزياء، عاشت فترة في الهند وشاركت في أعمال سينمائية هندية.

- منال بنشليخة، والمعروفة باسمها الأول، هي مغربية الجنسية، وتمارس أيضا أكثر من لون في عالم الفنون، فهي مغنية بوب وراب وكاتبة كلمات وملحنة.

- رحمة رياض، من العراق، والدها الفنان رياض أحمد، شاركت في برنامج ستار أكاديمي بنسخته السابعة، اختارتها منصة سبوتيفاي لتكون سفيرة شهر أكتوبر لـ EQUAL Arabia.

- وقالت الفنانة رحمة رياض عن الأغنية في بيان صحفي: "لطالما حلمت بإصدار أغنية ذات معنى كبير، وقد تحقق لي هذا، وآمل أن تتحقق أحلام غيري أيضا بفضل بطولة كأس العالم FIFA التي من الرائع أن نراها في الشرق الأوسط، فأنا أتطلع بشغف إلى اكتشاف العالم لوطننا العربي".

- وتقول نورة فتحي في بيان: "شاهدت بأم عيني في جميع أنحاء العالم أن لغة كرة القدم لا تختلف عن لغة الموسيقى، فلكلاهما جمهور شغوف. وقد تشرّفت بالتعاون مع سيدات شغوفات وموهوبات لإصدار هذا المقطع الذي يحتفي بأصولنا كما يحتفي بإثارة كأس العالم FIFA".

- وصرحت بلقيس: "إنها أغنية مذهلة، فهي تمثل كل ما هو إيجابي في أول كأس عالم تُقام في الشرق الأوسط، وأرى أنه حدث سيجمع بين الناس على اختلاف دولهم، وقد أظهرنا من خلال مقطع Light The Sky كيف يمكننا التعاون في سبيل خلق شيء لا يُنسى".

- فيما قالت منال: "تحمل أغنية Light The Sky رسالة ملهمة حول الأمل والعمل الجماعي، كما أنها تحتفي بكأس العالم FIFA الأولى من نوعها في منطقتنا، وبقوة النساء وإبداعهن وعزمهن، وستُشارك هذه الصفات الملهمة مع العالم كله من خلال هذا المهرجان الكروي المميز في قطر".

- خلال الأغنية يشاهد الجمهور الحكمات الست اللواتي سيُدرن بعض مباريات البطولة ويساعدن في تحكيمها، وهنّ الفرنسية ستيفاني فرابارت، والراوندية سليمة موكانسانجا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا كحكمات رسميات لبعض المباريات، والبرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين دياز، إضافة للأمريكية كاثرين نيسبيت كمساعدات للحكام.

- تعتبر أغنية Light The Sky الموسيقى التصويرية الرسمية الرابعة للبطولة، بعد أغنية Hayya Hayya (Better Together)، وأغنية Arhbo، ومقطع The World is Yours to Take، وستصدر مزيد من التسجيلات قبل انطلاق المنافسة في ٢٠ نوفمبر.