الفنانة شيرين عبدالوهاب تتنازل عن محاضرها ضد حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال ياسـر قنطـوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنه تم التصالح بين الفنانة وزوجها السابق حسام حبيب.

أضاف محامي الفنانة شيرين في بيان له، أن الفنانة تكن كل التقدير والاحترام إلى حسام حبيب، وحرصا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة.

وأكد قنطوش أن حسام حبيب قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة، وتم تسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة، وأصبحت ذمته بريئة تماماً من أي التزام تجاه الفنانة.