رامي عياش يوجه رسالة لـ دينا حايك بعد إصابتها بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المطرب اللبناني رامي عياش رسالة للفنانة دينا حايك بعد إصابتها بسرطان الثدي.

ونشر رامي صورة لـ دينا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "صديقتي دينا بعرف بهيدا الوقت بالذات كيف الجمرة بتحرق بس بمحلها، وكتار بالهم بالأقاويل وصغائر الأمور، إلا إنو صحتك هي أهم شي وتقومي بالسلامة، وترجعيلنا أقوى من ما كنتي هو المهم، بعرفك قوية دعاءنا أنا وعائلتي وكل اللي بيحبوكي بالشفاء العاجل ".

وكشف موقع الجرس اللبناني إصابة الفنانة دينا حايك بمرض سرطان الثدي، كما أكدت في تصريحات خاصة للموقع أنها تخضع للعلاج الكيماوي.

دينا تكتمت على خبر إصابتها بالسرطان منذ 6 أشهر، إلا أنها قررت المشاركة غدا في ندوة مع مؤسسة ريتيلو لتتحدث عن تجربتها ولتنشر الوعي بين النساء المصابات بسرطان الثدي.

كما كشفت "دينا" أنها كانت تخضع لكشف دوري كل 6 أشهر، واكتشفت الطبيبة إصابتها بالمرض من الدرجة الثالثة بالصدفة، خاصة أنها لم يمر ستة أشهر على موعد الفحص الجديد، وبعد الكشف تبين إصابتها.

الفنانة دينا حايك تبلغ من العمر 40 عاما، اسمها الحقيقي كوليت بوجرجس، اشتهرت في العالم العربي بصوتها القوي، وقدمت أغاني حققت نجاحا كبيرا من بينها: "سحر الغرام"، "ليه هنضيع"، "كتبتلك"، "تعا لقلبي"، "عم دوب"، "أم الدنيا مصر" وغيرها.