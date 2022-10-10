سماح أنور تهاجم فنانات خضعن لعمليات تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول مقطع فيديو للفنانة سماح أنور في الساعات الماضية الأخيرة تهاجم فيه الفنانات اللاتي خضعن لعمليات تجميل.

وقالت الفنانة سماح أنور في الفيديو: "إنت قررت استغفر الله إن ربنا مخلقنيش في أبهى صورة، لا دكتور التجميل ده اللي هيخلينى فى أجمل صورة".

وأضافت: "كل ما بتروحوا لدكاترة التجميل بتزيدوا قبحا، بحب التجاعيد لأن دي تجربتي وخريطة حياتي ".

وأثارت الفنانة سماح أنور، جدلا كبيرا بتصريحاتها، بعدما أشارت إلى أنها امتنعت عن شرب المياه منذ 17 عامًا، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" على شاشة قناة إم بي سي مصر.

وقالت سماح أنور: "لازم المياه ميبقاش لها طعم ولا ريحة، دي مواصفات المياه اللي تتشرب وتنفع، المياه كلها ليها طعم وريحة، دي مبشربهاش، لما باخد شوية منها جسمي بيدايق علطول، بلاقي بطني وجعتني، وأنا لما ألاقي جسمي أضايق، بعرف أنا أخدت إيه دلوقتي، عشان في حاجات مينفعش معايا وخلاص، أنا لازم أعرفها، عشان أنا اللي بضايق، وأنا اللي بتعب".

وأضافت: "مش لازم نشرب المياه في بوقنا، ممكن ناكل المياه، أنا باكل المياه كتير، من فواكه وخضروات، لإن هي دي المياه اللي محتاجها الجسم، لو وقفتنا في الهوا، الجسم بيشرب الرطوبة اللي في الهوا، ده حقيقي، كل مسامنا بتشرب طول الوقت، البيزنس الأمريكاني بيقولك اشرب مياه طول الوقت، وكل اللي شرب مياه طول الوقت تعبوا، لإن ده مش طبيعي، الطبيعي أن جسمي عايز حاجة هديهاله، لكن ما أجبرش جسمي على حاجة هيرقدني على طول، أوعلى المدى الطويل".

واستكملت: "المياه المعدنية لها طعم ولون وشوائب، أنا لما بشرب مياه بتعب، أشرب مياه مغلية أو فيها عصير أو قهوة، أنا كده بشرب مياه، فيه دكاترة هيختلفوا معايا وأنا موافقة عليهم أكتر من كلامي، لإن أنا بتكلم عن النظام بتاعي أنا بس، أنا مش متخصصة، مش بقول متشربوش مياه، أبقى مجنونة، أنا بقالي 17 سنة مشربتش مياه خالص".