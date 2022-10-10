زينة تقابل محمد رمضان في مسلسل "العمدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تجتمع الفنانة زينة مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "العمدة" الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي.

ومن المقرر عرض مسلسل "العمدة" في شهر رمضان المقبل 2023.

وفي نهاية يونيو الماضي، أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاونه مع المخرج محمد سامي في مسلسله الرمضاني المُقبل، الذي يحمل اسم "العمدة".

ونشر رمضان صورة تجمعه بـ"سامي" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "عملنا مع بعض مسلسل الأسطورة والبرنس.. ورمضان القادم بإذن الله ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "الليلة واللي فيها"، بطولة سماح أنور، محمد شاهين، رشدي الشامي، وليد حماد، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.