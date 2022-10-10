"تهديد بالقتل".. تطورات أزمة إليسا وزياد برجي بسبب أغنية "أنا وبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

عادت أزمة أغنية "أنا وبس" -التي اشتعلت في سبتمبر الماضي بين الفنانة اللبنانية إليسا، ومواطنها الفنان زياد برجي- للظهور مجددا، عقب التصريحات التي أدلى بها "زياد"، وتأكيد الفنانة هيفاء وهبي، دعمها موقف إليسا.

الفنان زياد برجي، خلال ظهوره خلال في برنامج "المجهول"، أكد تلقيه تهديدات بالقتل من خلال مكالمات هاتفية، الأولى من شخص عرّف عن نفسه بأنه محمد عبدالكريم، والذي تحدث بلهجة مصرية، موضحا أنه سمع في خلفية المكالمة صوت امرأة.

"برجي" أعلن عن لجوئه إلى القضاء من أجل تحصيل حقه وحماية عائلته، طالباً المساعدة بتحديد صوت المتصل.

وطالب برجي، الجهات المعنية مساعدته في الحصول على بصمة الصوت لصاحب مكالمة التهديد، قائلا: "حتى أقدر أعرف هذه الشخصية التي تتكلم اللهجة المصرية هل هو مصري والصوت الأنثوي اللي طالع بالبث واللي واضح إنها مش مصرية، ممكن تكون لبنانية".

وتابع: "بطلب من الفانز إن يساعدوني إن اشتبهوا بصوت حدا، وأطلب من أي انسان عنده خبرة إن يساعدونا وهذا التسجيل شرعي ويقدر أي إنسان ان يتحقق منه".

برجي، أكد خلال اللقاء أن الخلاف على أغنية مع إليسا، أصبح صغيراً أمام ما تعرض له من قبل من اقتحم "حرمة منزله".

هيفاء وهبي

الفنانة هيفاء وهبي من جهتها علقت على الأزمة، قائلة: "أكيد أنا مع إليسا بس أنا ما بعرف تفاصيل المشكلة بس أنا لأن مابحب اتنين من لبنان يكونوا زعلانين من بعضهم لأن بيقدموا فن حلو مع بعضهم، ولازم مشكلتهم تشبه فنهم ويكون فيها هالاحساس الحلو اللي يخليهم يسامحوا بعض فما بلاقي ان فيه لزوم للمشاكل".

بلاغ رسمي

الفنانة إليسا، أعلنت في سبتمبر الماضي، عن طريق وكيلها القانوني، عن إقامة دعوى قضائية ضد الفنان زياد برجي، والشاعر أحمد ماضى، تتهمهما بالتعدي على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها فيما خصّ أغنية "أنا وبس".

وجاء فى البيان الصادر عن محامى إليسا إن زياد برجي، وأحمد ماضي، تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وحصل كل منهما، مقابل ذلك على حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور.

وتابع البيان أن برجى وماضي أعادا نشر الأغنية تحت عنوان "وبطير" رغم أن كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية قانونية بثّ ونشر أغنية "وبطير" لأنها الأغنية الرسمية للفنانة إليسا صاحبة ومالكة الأغنية .